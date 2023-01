Nördlinger Läufer beenden das Jahr in Pleinfeld

Zahlreiche Läufer des TSV Nördlingen haben in Pleinfeld am Silvesterlauf teilgenommen. Auch Teilnehmer aus Wemding, Mauren und Warching waren dabei.

Bereits zum dreizehnten Mal hat der Veranstalter Arriba Göppersdorf den Silvesterlauf im mittelfränkischen Pleinfeld am Brombachsee ausgerichtet. Es wurden wieder Läufe für alle Altersklassen und Strecken von 0,4 bis 9 Kilometer angeboten, mit insgesamt fast 350 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Nach den Kinder- und Jugendläufen starteten um 10.40 Uhr die Läufer auf der Walkingstrecke, dem Hobbylauf über fünf Kilometer, sowie dem Hauptlauf über neun Kilometer, die Cheforganisator Paul Kerczyinski auf die Strecke schickte. Für viele Läuferinnen und Läufer des TSV Nördlingen ist dies schon seit langem der Abschluss des Laufjahres. Die Rieser Teilnehmer überzeugten auf der wunderschönen Strecke mit starken Leistungen. Bei Temperaturen um frühlingshafte 13 Grad siegte beim Hobbylauf über fünf Kilometer Andre Doppelhammer von der M.O.N. in 17:48 Minuten. Schnellste Frau war Annika Müller vom TV Schwabach in 20:09 Minuten. Vom TSV Nördlingen nahmen an diesem Lauf Klaus Wurscher teil.

Läufer des TSV Nördlingen schneiden in Pleinfeld sehr gut ab

Auf der hervorragend präparierten Strecke liefen die 224 Finisher des neun Kilometer langen Hauptlaufes vom Start an der Brombachhalle zuerst durch Wald und Flur nach Ramsberg, dann ein Stück den Brombachsee entlang wieder zurück nach Pleinfeld. Schnellster Läufer war Johannes Weizinger vom Veranstalter Arriba Göppersdorf in 29:51 Minuten. Erste Frau im Ziel war Tanja Schemm vom Team FitterTec in 37:03 Minuten.

Vom TSV Nördlingen nahmen teil: Anton Keplinger (39:12 Minuten, 12. M35), Michael Kosiurak (42:54 Minuten, 4. M55), Hans Niederhuber (43:36 Minuten, 1. M65), Anita Joas (48:13 Minuten, 4. W50), Anneliese Zinke (49:53 Minuten, 2. W60), Klaus Joas (49:54 Minuten, 12. M55), Brigitte Radajewski (52:55 Minuten, 3. W55), Michaela Leberle, Sophia Keplinger und Nadine Kratzer. Von der LG Donau-Ries waren neben dem TSV Nördlingen auch noch Läuferinnen und Läufer vom TSV Wemding, SV Mauren und der LG Warching vertreten. Weitere Ergebnisse sind unter www.arriba-goeppersdorf.de abrufbar.

Das neue Jahr beginnt für viele Läuferinnen und Läufer des TSV Nördlingen bereits am 6. Januar mit dem 7. Maurener Dreikönigslauf.

