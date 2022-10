Nördlinger Schachjugend triumphiert bei Einzelmeisterschaften 

Sechs junge Nördlinger Schachspieler holen sich Medaillen in Dillingen.

Nach einer Pause hat in diesem Jahr die Nordschwäbische Jugendeinzelmeisterschaft im Schach wieder in „Präsenz“ in Dillingen stattgefunden. 21 Jugendliche kämpften in mehreren Altersklassen um Qualifikationsplätze zur Bayerischen Meisterschaft. Aus Nördlingen nahmen Emanuel Kaufmann, Adam Salow, Christian Frieß, Raffael Turba, Peter Langer und Maximilian Schwefel teil.

In der Altersklasse der U12 triumphierte Emanuel Kaufmann, der alle Partien gewann, vor seinem Mannschaftskollegen Adam Salow. Christian Frieß errang einen respektablen vierten Rang. In der Altersklasse der U16 standen mit Raffael Turba und Peter Langer am Ende zwei Nördlinger punktgleich auf dem ersten Rang, sodass ein Stichkampf über Gold entscheiden musste. Diesen entschied Raffael Turba knapp für sich. In der U18 konnte Maximilian Schwefel sich den Titel holen.

