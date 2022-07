Nördlinger Scharlachrennen kehrt mit Jubiläumsausgabe zurück

Plus Das 60. Nördlinger Scharlachrennen findet vom 4. bis 7. August auf der Kaiserwiese statt. Die erste Auflage nach der Corona-Pause wird kleiner, aber nicht weniger wertig als zuvor.

Die Tradition erhalten und ein ordentliches Springturnier anbieten: Das ist das Ziel des Vereins Scharlachrennen e. V. und seines Vorsitzenden Siegfried Mitzel. Denn nach zwei Jahren ohne Turnier wird das Nördlinger Scharlachrennen von 4. bis 7. August auf die Kaiserwiese zurückkehren.