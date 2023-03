Nördlingen

Nördlinger Schüler gewinnen beim Geräteturnen-Landesfinale

Die Turner des THG haben am Dienstag das Landesfinale gewonnen. Nun geht die Reise weiter nach Berlin.

Plus Die Siegermannschaften der Bezirksfinals haben sich in Nördlingen zum Turnen getroffen. Eine Nördlinger Mannschaft stand am Ende ganz oben.

Nachdem die Jungen und Mädchen eingelaufen waren, wurde sie mit großem Beifall begrüßt. Renate Rachidi, die Schulleiterin des Theodor-Heuss-Gymnasiums (THG) in Nördlingen wollte sich nochmal persönlich bei den Sportlerinnen und Sportlern beglückwünschen. Alle Teilnehmenden hätten Großes geleistet. Immerhin müsse man es erstmal schaffen, sich für das Landesfinale zu qualifizieren. Sie selber sei sehr aufgeregt und wisse noch nicht, wer gewonnen hat, erklärt Rachidi. Dann ging die Siegerehrung los.

