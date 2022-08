Nördlinger schwimmen 640 Kilometer in 24 Stunden

Das 24-Stunden-Schwimmen im Nördlinger Freibad erweist sich als großer Erfolg.

Pünktlich um 10 Uhr hat Oberbürgermeister David Wittner vor Kurzem das Schwimmerbecken im Nördlinger Freibad zum 24-Stunden-Schwimmen freigegeben. Jede geschwommene Bahn konnte ab diesem Zeitpunkt der Aufsicht am Becken gemeldet werden.

Während des Tages war kein großer Unterschied zum üblichen Badebetrieb erkennbar. Einzig beim Verlassen des Beckens wurden von den Schwimmerinnen und Schwimmern bei den ehrenamtlichen Helfern des Schwimmervereins die geschwommenen Bahnen gemeldet. Gegen Abend übernahm der DLRG-Ortsverband diese Aufgabe. „Dank der Unterstützung vom Schwimmverein Nördlingen und vom örtlichen DLRG-Ortsverband war diese Aktion überhaupt möglich. Dieses Hand in Hand gewährleistete auch die Sicherheit der Badegäste Tag und Nacht. Dies wäre für das Freibad-Team neben dem üblichen Badebetrieb nicht möglich gewesen. Zusätzlich sorgten die Ehrenamtlichen für gute Laune am Becken und hatten immer einen Blick für Kleinigkeiten.“ so Martin Gruber, Leiter der städtischen Bäder.

Diese Engagement zahlte sich letztendlich auch in der Vereinskasse aus. Die Eintrittsgelder von 20.30 bis 7 Uhr gingen zu 100 Prozent an die Vereine, ebenso der Verkauf von Getränken und Leberkässemmeln, die von der Metzgerei Schlecht, der Bäckerei Haußer und Arnold Hanschek vom Freibadkiosk kostenlos zur Verfügung gestellt wurden. Am Ende der Aktion durfte sich jeder Verein über 550 Euro freuen.

Schwimmer aller Altersklassen machen mit

In den Abendstunden war die Kombination von Sport und Stimmung spürbar. Um 21.30 Uhr waren die Liegeflächen am Becken zum Beispiel komplett belegt und Schwimmer aller Altersklassen zogen im Becken ihre Bahnen. Die Feuerwehr Nördlingen sorgte mit entsprechenden Strahlern für ausreichend Beleuchtung am Becken und Philipp Poltschek zauberte mit seiner Lichtinstallation von Sprungturm und Bäumen einen echten Hingucker ins Freibad. Die Einstellung der letztjährigen Marke von 423 Kilometern war das diesjährige Kilometerziel. Am Ende wurden die Erwartungen mit 640 geschwommenen Kilometern weit übertroffen. Im Freibad wurde nun der symbolische Spendenscheck von Intersport Steingass in Höhe von 640 Euro an Oberbürgermeister David Wittner zu Gunsten der Stiftung „Nördlinger Hilfe in Not“ übergeben. Auf diese Weise kommt der Spaß und der Ehrgeiz der Schwimmer auch anderen zugute.

„Es war ein Miteinander von ehrenamtlichen Helfern, Organisatoren, Badegästen und dem Freibad-Team. Der Ehrgeiz der Schwimmer, die an diesem Tag zum Großteil öfter und länger schwammen als üblich, war spürbar. Freibadatmosphäre vermischte sich mit Wettkampfstimmung. Das 24-Stunden-Schwimmen war erneut ein toller Erfolg“, berichtet Susanne Vierkorn vom Stadtmarketingverein Nördlingen ist’s wert. (AZ)

Lesen Sie dazu auch

Intersport Steingass spendet einen Euro pro geschwommenem Kilometer an die Stiftung „Nördlinger Hilfe in Not“. Bei der Spendenübergabe von links: Martin Gruber, Susanne Vierkorn, Ramon Maier (Intersport Steingass), David Wittner und Steffen Rissmann (Modehaus Steingass). Foto: Nina Hellriegel

Altersklassensieger 2022:

bis sechs Jahre: Henry Hähnlein, 300 Meter

Ü7: Leon Miller, 7,1 Kilometer

Ü18: Benjamin Estner, 15 Kilometer

Ü40: Manuela Asbeck, 20 Kilometer

Ü60: Wolfgang Goschenhofer, 20,7 Kilometer