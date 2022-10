Nördlingen

Nördlinger Turner bleiben die Nummer 1 im Landkreis

Der Brite Euan Cox hatte bei seinem zweiten Wettkampf für die KTV Ries einen entscheidenden Anteil am Sieg.

Plus Kunstturnen 2. Bundesliga: Die KTV Ries setzt sich im Derby beim TSV Monheim mit 38:24 durch und hält sich weiterhin an der Tabellenspitze. Die beiden Teams zeigen den Zuschauern einen hochklassigen Wettkampf.

Von Thomas Frisch

In einem spannenden und hochklassigen Wettkampf haben sich die Turner der KTV Ries am Samstag im Derby gegen den TSV Monheim durchgesetzt und damit zum wiederholten Male das prestigeträchtige Duell gewonnen. Nach einer sehr guten Anfangsphase der KTV konnte der Gastgeber nach der Pause fast den gesamten Vorsprung aufholen, bevor die Nördlinger am Reck dann den dritten Saisonsieg perfekt machten. Bester Scorer des Abends war Lucas Buschmann von der KTV mit insgesamt zwölf Scorepunkten.

