Nördlinger U15 muss sich ranhalten

Plus Für die Bayernliga-Nachwuchs-Kicker des TSV beginnt kommende Woche die Vorbereitung auf die restliche Runde. Das Team will mit dem Abstieg nichts zu tun haben.

Die U15-Fußballjunioren des TSV Nördlingen haben auf dem siebten von elf Plätzen in der Bayernliga West überwintert. Der Vorsprung auf Platz acht und damit den ersten von vier Abstiegsplätzen beträgt nur zwei Punkte. Trainer Fabian Schmidt hat das erste Training auf kommenden Donnerstag anberaumt.