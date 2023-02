Nördlinger U15 wird Vierter in der Schwäbischen Futsal-Endrunde

Plus Beim Futsal-Turnier in der Hermann-Keßler-Halle bezwingen die Nördlinger selbst den späteren Sieger Memmingen. Dennoch reicht es nicht für das Treppchen.

Nach den U19- und U17-Junioren sind auch die Fußball-U15-Junioren des FC Memmingen schwäbischer Futsalmeister geworden. Die Allgäuer besiegten im Endspiel des Turniers in Nördlingen den TSV Kottern mit 3:2 (1:1) nach Sechsmeter-Schießen. Auch der dritte Platz ging an eine Allgäuer Mannschaft: Die SpVgg Kaufbeuren gewann das kleine Finale gegen den TSV Nördlingen, der ausschließlich Spieler des Jahrgang 2008 einsetzte, mit 2:1. Es war ein faires Turnier, wobei ein Spieler des FV Illertissen im Krankenhaus behandelt werden musste.