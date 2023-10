Nördlinger U17 macht Sieg gegen Sonthofen früh klar

Die Nördlinger U17 ist weiter ungeschlagen, gegen Sonthofen ist schon früh alles klar. Jetzt kommt es zum Topspiel.

Am siebten Spieltag der B-Junioren-Bezirksoberliga gewann der TSV Nördlingen das Flutlichtspiel gegen den 1. FC Sonthofen 4:1 (3:0). Die Rieser führten nach 25 Minuten bereits 3:0. „Wir haben nicht überragend gespielt, aber es läuft einfach“, erklärte TSV-Trainer Kazim Temizel.

Bereits in der fünften Minute ging der TSV in Führung. Nikolas Milicevic steckte durch für Efe Temizel, der noch vor Torwart Luka Marjanovic ans Leder kam. Sechs Minuten später erzielte Milicevic das 2:0; er hatte die Kugel dieses Mal von Temizel zugespielt bekommen. In der 26. Minute fiel das 3:0 durch Temizels zweites Saisontor, als er zunächst am Torwart scheiterte, aber den zurückspringenden Ball versenkte. Angesichts des klaren Vorsprungs waren die weiteren Chancen nicht mehr so hochkarätig.

Dies änderte sich im zweiten Durchgang, wo allein Alper Kayis mehrere klare Chancen vergab. Unter anderem lief er zweimal allein auf den Torwart zu. In der 54. Minute fiel das 3:1 durch Maximilian Abrell. Die Rieser bekamen in der Entstehung einfach keinen Zugriff auf den Passgeber. „Wir haben in der zweiten Halbzeit den Faden verloren, sicherlich auch bedingt durch fünf Einwechslungen, alle auf einmal“, fand Trainer Temizel eine Erklärung für die Wechsel in der 51. Minute. In der dritten Minute der Nachspielzeit erhöhte Korbinian Hagel auf 4:1. Am kommenden Samstag kommt es zum Schlagerspiel FC Pipinsried (16 Punkte in sechs Spiel) gegen den TSV (21 Punkte in sieben Spielen). Beide Mannschaften sind ungeschlagen. (te/jais)