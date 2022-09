Nördlinger U19 kantert gegen Neuburg

Jugendfußball: Nach dem 5:0 gegen den VfR Neuburg führt die U19 des TSV Nördlingen die Tabelle in der Bezirksoberliga Schwaben Nord an.

Die Fußball-U19 des TSV Nördlingen hat einen souveränen 5:0-Erfolg über den VfR Neuburg eingefahren und führt nach dem zweiten Spieltag die Tabelle mit 8:0 Toren und sechs Punkten an.

Von Beginn an waren Leidenschaft, Intensität und Zweikampfhärte bei den Hausherren erkennbar. Auch spielerisch überzeugten die jungen Nördlinger und so traf Fabio Siebachmeyer nach einer tollen Kombination auf der rechten Seite bereits souverän zum 1:0 (5. Minute). Der VfR Neuburg versuchte vor allem in den ersten 30 Minuten der Partie hoch anzulaufen und so stetig Druck zu erzeugen. Oftmals fanden die Nördlinger spielerische Lösungen und so blieben die Offensivversuche der Gäste aus Neuburg ohne Wirkung. Bastian Köninger erhöhte nach einer Hereingabe von Raphael Wick zum 2:0 (10. Minute). Nach einer Vielzahl an vergebenen Chancen gingen die Hausherren mit einem Vorsprung von zwei Toren in die Pause.

Mays Treffer bricht die Neuburger Gegenwehr

Durch mangelnde Effizienz blieb das Spiel weiterhin spannend. Erst nach dem 3:0 durch den eingewechselten Robin May in der 60. Minute, der nach seiner Einwechslung eine sehr gute Leistung zeigte, war die Gegenwehr der Gäste gebrochen. Jonas Eireiner erhöhte in der 80. Minute zum zwischenzeitlichen 4:0. Den Schlusspunkt der Partei setzte dann erneut Robin May, der in 89. Minute zum 5:0-Entstand traf. Über das gesamte Spiel wurden nur wenige Torchancen der Gäste zugelassen und so war vor allem die Defensive entscheidend für den deutlichen 5:0-Erfolg über den VfR Neuburg. (gö/jais)

TSV Nördlingen U19: Oettle (TW), Schmid, Thum (ab 68. Truffelini), Rothgang, Bickelbacher, Lechler, Wick, Siebachmeyer, Dauser (ab 80. Eireiner), Köninger (ab 73. Prpic), Reicherzer (ab 56. May).