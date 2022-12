Nördlingen

vor 50 Min.

Ottenweller-Cup kehrt ohne seinen Namensgeber zurück

Plus Der Manfred-Ottenweller-Cup für U13 Mannschaften findet in Nördlingen wieder statt. Das Futsal-Turnier muss dabei auf seinen gestorbenen Gründer verzichten.

Von Klaus Jais

Mit einem sehr hochklassigen Teilnehmerfeld findet am Dienstag, 27. Dezember, das 22. Turnier um den Manfred-Ottenweller-Cup in der Nördlinger Hermann-Keßler-Halle statt. Am Start sind ab elf Uhr insgesamt zehn U13-Mannschaften, die alle in der Bezirksoberliga spielen, bzw. Mannschaften, die in der NLZ-Förderliga spielen. Es wird ein besonderes Turnier, bei dem Teilnehmer und Organisatoren um den dieses Jahr gestorbenen Namensgeber Manfred Ottenweller trauern werden. Dennoch soll der Spaß am Fußball im Zentrum stehen. Eine neue Regel verspricht zusätzliche Spannung.

