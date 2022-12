Regio-Damen sichern mit starkem Schlussviertel den Sieg

Plus Beim 72:65-Sieg gegen den ESV Staffelsee sieht es streckenweise nicht gut aus für die TSV-Basketballerinnen. Doch am Ende beweisen die Rieserinnen Nervenstärke.

Die Regionalliga-Basketballerinnen des TSV Nördlingen waren vor Kurzem beim ESV Staffelsee zu Gast. Nachdem das Hinspiel für den ESV eine krachende Pleite brachte, bei der die Nördlingerinnen beinahe jeden Wurf versenkten und den Gegnerinnen nicht den Hauch einer Chance ließen, waren die Gastgeberinnen natürlich auf eine Revanche aus.