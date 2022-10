Regionalliga-Basketballerinnen siegen mit Dreierfeuerwerk

Plus Damen-Basketball-Regionalliga: Der TSV Nördlingen gewinnt 92:64 gegen ESV Staffelsee. Löfflad, Michel und Geiselsöder führen die Rieserinnen mit starken Leistungen zum Erfolg.

Nach der Niederlage zum Saisonauftakt hatten die Regio-Damen des TSV Nördlingen das feste Ziel, den ersten Sieg und damit zwei Punkte einzufahren. Dazu mussten die Schwaben am Aufsteiger ESV Staffelsee vorbei, was den TSV-Damen mit Bravour gelang.