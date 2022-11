Regionalliga-Damen zahlen Lehrgeld

Plus Damen-Basketball Regionalliga: Der TSV Nördlingen hat beim 35:93 gegen München Basket keine Chance.

Die Nördlinger Regionalliga-Basketballerinnen hatten jüngst den ungeschlagenen Tabellenführer zu Gast. Schon im Vorfeld war klar, dass das Team von München Basket für die Regionalliga völlig überqualifiziert ist, entsprechend deutlich fiel am Ende die 35:93-Niederlage des TSV Nördlingen aus.