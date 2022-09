Rieser Bezirksligisten treffen sich zum Kellerderby

Plus Fußball-Bezirksliga Schwaben Nord: Am Freitagabend duellieren sich der TSV Nördlingen II und der FC Maihingen im Rieser Sportpark. Die bessere Ausgangslage haben die Gäste.

Am elften Spieltag der Fußball-Bezirksliga Nord steht das einzige Rieser Derby auf dem Programm: Bereits am heutigen Freitag, 30. September, um 18.30 Uhr, empfängt die U23 des TSV Nördlingen den FC Maihingen im Rieser Sportpark. Schiedsrichter wird Lukas Nartschick (TSG Stadtbergen, Gruppe Augsburg) sein.