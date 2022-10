Rieser Turner behalten auch gegen Allgäu die weiße Weste

Plus Kunstturnen: Im zweiten Wettkampf der Saison setzt sich die KTV Ries mit 47:19 souverän gegen die TG Allgäu durch.

Beim ersten Wettkampf der Saison in der eigenen Halle hat die Mannschaft der KTV Ries nahtlos an die guten Leistungen der Vorwoche angeknüpft. Damit sicherten sich die Nördlinger Turner nicht nur den verdienten zweiten Saisonsieg, sondern konnten auch die Tabellenführung erfolgreich verteidigen. Top-Scorer des Abends wurde Maximilian Henning mit 14 Punkten.