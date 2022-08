TSV Nördlingen meldet sich mit Torfestival gegen Rosenheim zurück

Plus Fußball-Bayernliga: Die erste Mannschaft des TSV Nördlingen gewinnt mit 5:3 bei den krisengeschüttelten Oberbayern. Besonders die Defensive der Rieser zeigt sich stabil.

Nach drei Niederlagen in Folge hat der Fußball-Bayernligist TSV 1861 Nördlingen seinen Negativlauf stoppen können. Beim Regionalligaabsteiger TSV 1860 Rosenheim gewannen die Rieser verdient mit 5:3. Für die Oberbayern war es die achte Niederlage in Serie, für die Gäste der zweite Auswärtssieg.