Schaffen die Nördlinger Basketballer den Einzug in die Playoffs?

Nördlingen und Schwabing kämpfen am Samstag um den Einzug in die Endrunde der 1. Basketball-Regionalliga. Für die Rieser ist es das wichtigste Spiel der Saison.

Es ist das letzte Spiel der Vorrunde, Tabellenplatz fünf trifft auf Platz drei, beide Mannschaften wollen unbedingt in die Playoffs. Das Spiel zwischen den Regionalliga-Herren des TSV Nördlingen und dem MTSV Schwabing wird zum hochspannenden Entscheidungsspiel im Kopf-am-Kopf-Rennen um die so umkämpften Playoff-Plätze.

Mit einem Sieg würde der TSV mit den sechs Siegen der Münchner gleichziehen und könnte sogar den Tabellenvierten, die Haching Baskets, überholen. Die werden zeitgleich beim Tabellenführer in Ansbach versuchen, den so wichtigen sechsten Sieg einzufahren. Haching und Schwabing treffen dann aufgrund einer Spielverlegung einen Tag später aufeinander und entscheiden, wer sich die Plätze drei und vier in der ausgeglichenen Südgruppe der 1. Regionalliga sichert. Den direkten Vergleich, der bei Punktgleichheit zwischen den Hachingern und den Riesern über die Platzierung entscheidet, würde der TSV gewinnen.

Nördlingens Playoff-Platz könnte schon am Samstag feststehen

Die überraschende Teilnahme am Meisterrennen ist für das Team von Trainer Mohammed Hajjar also zum Greifen nahe, man hat es sogar in der eigenen Hand. Schaffen die Nördlinger die Überraschung und gewinnen mit mehr als zwölf Punkten Differenz, stünde man bereits Samstagabend in den Playoffs, unabhängig von den anderen Ergebnissen in der Endrunde. Den Grundstein für diese Möglichkeit legten die Nördlinger am vergangenen Wochenende, als sie gegen Tabellenschlusslicht Rosenheim überzeugten und dank einer starken Mannschaftsleistung souverän mit 98:81 gewannen.

Der TSV-Angriff knüpfte an seine starke Form vor der Winterpause nahtlos an und stellte wieder einmal seine großen individuellen Qualitäten unter Beweis. Neben den gewohnt treffsicheren Topscorern Josef Eichler und Scottie Stone überzeugte auch der Rest der Mannschaft mit schönem Zusammenspiel und guter Dreierquote: Die Rieser setzten fast 40 Prozent der Versuche in Punkte um. Gleichzeitig wirkte die Rieser Defensive wach und erholt und setzte ihre Gegenspieler immer wieder stark unter Druck, sodass diese hart für gute Würfe arbeiten mussten. Das wird auch gegen den MTSV nötig sein, denn dieser ist mit seinen jungen, hochtalentierten und technisch sehr versierten Akteuren nur schwer zu verteidigen.

Im ersten Aufeinandertreffen siegten die Basketballer aus Schwabing

Der Kader der Münchner ist hauptsächlich mit Talenten aus dem eigenen Nachwuchsprogramm gespickt und gilt traditionell als sehr ausgeglichen, athletisch und treffsicher. Dem Alter geschuldet sind die Baskets außerdem für ihren schnellen und attraktiven Offensivbasketball bekannt, gepaart mit intensiver Verteidigung – eine Spielphilosophie, die allerdings auch dem Aufsteiger aus dem Ries liegt, auch wenn dieser sich im ersten Aufeinandertreffen der beiden Teams mit 74:85 geschlagen geben musste. Seitdem entwickelte sich Hajjars Mannschaft allerdings weiter, konnte drei der folgenden fünf Spiele gewinnen und erarbeitete sich so die Chance, am letzten Spieltag den Einzug in die Aufstiegsrunde zu schaffen.

"Das ist das mit Abstand wichtigste Spiel der bisherigen Saison und wir werden alles tun, um zu gewinnen. Ich hoffe, dass viele Fans in die Halle kommen und die Mannschaft unterstützen", erklärt Hajjar mit Blick auf das Spiel. Die Partie ist ein Muss für alle Basketballbegeisterten im Ries, die sich auf ein spannendes Entscheidungsspiel zwischen zwei für attraktiven Offensivbasketball bekannten Teams freuen dürfen.

Tippoff ist am Samstag, 21. Januar, um 19.30 Uhr in der Hermann-Keßler-Halle in Nördlingen.