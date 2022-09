Schalding-Heining wird ein hartes Stück Arbeit für den TSV Nördlingen

Plus Fußball-Bayernliga: Der TSV Nördlingen trifft auf den SV Schalding-Heining. Gegen den Zweitplatzierten erwartet Trainer Schreitmüller ein extrem schweres Spiel.

Am zwölften Spieltag der Fußball-Bayernliga Süd trifft der TSV Nördlingen mit dem SV Schalding-Heining auf einen formstarken Gegner, der mit 23 Punkten den zweiten Tabellenplatz belegt. Spielbeginn im Gerd-Müller-Stadion ist um 15.30 Uhr.