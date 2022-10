Schnappen sich Nördlingens Basketballer nun auch den ersten Heimsieg?

Basketball 1. Regionalliga: Nach drei Auswärtsspielen treten die Nördlinger Basketballer am Abend wieder vor eigenem Publikum an. Aber auch der Gegner kommt mit Rückenwind.

Große Erleichterung hat sich bei den Nördlinger Basketballern am vergangenen Samstag breitgemacht, als man es endlich geschafft hatte: Dank eines starken Auftritts gegen unangenehme Vilsbiburger durfte man den ersten Sieg nach dem Wiederaufstieg in die 1. Regionalliga feiern. Mit viel Rückenwind will man nun auch das erste Spiel in eigener Halle gewinnen. Zu Gast ist der Sportbund aus Rosenheim.

Nach drei Auswärtsspielen in Folge empfängt das Team von Trainer Mohammed Hajjar an diesem Samstag Tabellenschlusslicht Rosenheim. Doch unterschätzt werden dürfen die Gäste aufgrund ihrer Platzierung nicht, denn mit einem Sieg aus vier Spielen haben sie die gleiche Bilanz wie Tabellennachbar Nördlingen, der lediglich dank besserer Punktedifferenz vor den Oberbayern steht. Außerdem setzten die Spartans am vergangenen Spieltag ein dickes Ausrufezeichen, als sie überraschend den Aufstiegsaspiranten Unterhaching schlagen konnten.

Nördlingens Gegner aus München hat einen ähnlichen Saisonverlauf hinter sich

Nach zuvor drei Niederlagen scheint beim Team von Trainer Allen Mulalich damit der Knoten geplatzt. Seine Truppe ist breit aufgestellt, gleich fünf Spieler punkteten beim jüngsten Sieg zweistellig, zeigt sich immer wieder treffsicher von der Dreierlinie und ist in der Lage konzentriert und geschlossen zu verteidigen. Mit Kapitän Jguwon Hoggs haben sie außerdem einen gefährlichen Scorer, der 20 Zähler pro Partie beisteuert.

Keine leichte Aufgabe also für die Rieser, die wieder konzentriert und aggressiv verteidigen und im Angriff gute Lösungen finden müssen. Spezialisten hierfür sind die beiden Topscorer Scottie Stone und Josef Eichler, die sich zuletzt in glänzender Form zeigten und jede Verteidigung vor eine große Herausforderung stellen. Auch die Nördlinger Youngster um Benedikt Schwarzenberger brachten sich zuletzt gut ins Spiel ein und halfen, den ersten Sieg einzutüten. Die Rieser Basketballbegeisterten dürfen hoffen, dass der Knoten bei ihrer Mannschaft jetzt geplatzt ist.

„Wir wollen da weiter machen, wo wir letztes Wochenende aufgehört haben. Wir werden alles geben, um den Fans einen Sieg zu schenken“, blickt Hajjar auf die kommende Aufgabe. Die traditionsreiche Mehrzweckhalle soll dabei ein weiteres Mal zu einem Hexenkessel werden.

Tip-off ist an diesem Samstag um 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle über dem Hallenbad in Nördlingen.