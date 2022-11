Schüler D der KTV Ries gewinnen Regionalentscheid

Die Schüler-D-Turner der KTV Ries siegen völlig überraschend in Senden. Saisonbestleistungen und ein starker Endspurt bringen die Rieser ganz nach vorne.

Die erste Gauligamannschaft der KTV Ries mit den Schüler-D-Turnern Elias Preventis, Mattis Hahn, Leo Hahn und Finn Kirchenbaur hatte sich aufgrund ihres zweiten Platzes in der abgelaufenen Saison souverän für den Regionalentscheid in Senden qualifiziert. Bei diesem haben die jungen Turner überraschend triumphiert.

Nach den starken Mannschaftsleistungen des vergangenen Wochenendes mit den Siegen der Schülerinnen D – ebenfalls beim Regionalentscheid – und der Vizemeisterschaft der Bundesligamannschaft waren die Jungs angestachelt, es den Vereinskollegen gleich zu tun. Etwas ungewöhnlich an diesem frühen Sonntagmorgen war der vorgesehene Wettkampfmodus. Es gab nicht wie sonst üblich ein großes Einturnen vor dem Wettkampf, sondern nur eine kurze Aufwärmphase und zudem vor jedem Gerät ein kleines Einturnen.

Die Riegeneinteilung ergab, dass die Jungs der KTV Ries am Sprung ihren Wettkampf begannen. Dort zeigten sie durchwegs saubere und sichere Sprünge, was von den Kampfrichtern mit hohen Endwertungen belohnt wurde.

KTV-Buben gewinnen Regionalentscheid dank sauberer Übungen

Am Stützbarren zeigte Finn Kirchenbaur eine gewohnt saubere Übung. Auch Mattis und Leo Hahn überzeugten mit ihrer Körperspannung und trugen somit einen wichtigen Teil zum starken Geräteergebnis bei. Elias Preventis turnte die schwierigste Übung, die er am hohen Barren zeigen musste. Wie schon beim Wettkampf zuvor präsentierte er eine sehr gute Übung. Am darauffolgenden Reck mussten die Jungs ein paar kleine Unsicherheiten in Kauf nehmen.

Nach den drei ersten Geräten wurde ein Zwischenergebnis bekannt gegeben. Die Mannschaft der KTV Ries lag mit circa vier Punkten hinter dem TSV Buttenwiesen. Somit war der direkte Konkurrent um den Sieg in Schlagweite. Am Boden präsentierten die Turner wieder sehr stabile Übungen und konnten somit die im Training gezeigten Leistungen optimal abrufen. Danach ging es an das Zittergerät Pauschenpferd. Finn legte mit einer sehr sauber geturnten Übung den Grundstein für ein starkes Geräteergebnis. Leo und Mattis konnten die leichten Unsicherheiten aus dem Einturnen im Wettkampf abschütteln und zeigten die besten Übungen der ganzen Saison. Auch Elias konnte sein ganzes Können abrufen und unterstrich damit, dass er zu den besten Einzelturnern der Gauligasaison gehört.

Abschließend stellten die Jungs ihr Können an den Ringen in beeindruckender Weise unter Beweis. Unter dem Jubel der mitgereisten Eltern und Fans konnten die Jungs der KTV Ries sich durch einen starken Schlussspurt überraschenderweise den Titel sichern. Der Sieg von Elias Preventis in der Einzelwertung und die Plätze fünf, sechs und elf seiner Teamkollegen Mattis, Leo und Finn bestätigten die tolle Mannschaftsleistung. (AZ)