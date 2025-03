FC Ismaning wird der nächste Test für Nördlingens Talente

Nach zwei Niederlagen in Folge mit insgesamt neun Gegentoren möchten die Fußballer des TSV Nördlingen wieder in die Erfolgsspur wechseln. Beim zweiten Heimspiel in diesem Jahr gastiert an diesem Samstag (letztmals um 14 Uhr, Gerd-Müller-Stadion) der FC Ismaning. Das Hinspiel ging mit 2:1 an die Oberbayern, wie überhaupt die Bilanz der letzten acht Spiele für die Gäste spricht. Nur zwei Siege für den TSV stehen zu Buche, der einzige Heimsieg gegen Ismaning datiert vom 8. September 2018.

Klaus Jais Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FC Ismaning Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ismaning Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis