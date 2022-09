Sieg der TSV-U15 bei der Heimpremiere

Im ersten Heimspiel der Saison kann die U15 den ersten Saisonsieg gegen die SpVgg Mögeldorf feiern mit 1:0 (0:0).

Im ersten Heimspiel der Saison hat die U15 des TSV Nördlingen den ersten Saisonsieg gegen die SpVgg Mögeldorf einen 1:0- (0:0)-Sieg feiern können. Im Gerd-Müller-Stadion überzeugten die Jungs im zweiten Abschnitt durch eine starke kämpferische Leistung.

Gegen die körperlich überlegenen Gäste hielt die TSV-Elf in der Anfangsphase gut dagegen. TSV-Keeper Daniel Zinn zeigte durch eine starke Fußabwehr in der 11. Minute eine klasse Reaktion. Nach einer kurzen Kombination vor der TSV-Abwehr konnte Mögelsdorfs Stürmer alleine aufs Tor ziehen. Ein Warnschuss von Alya Hanke (14. Minute) war sichere Beute des Keepers. Danach steckte Kapitän Tizian Tullmyn einen Ball perfekt durch die Kette der Gäste. Jedoch verpasste Luca Schäffler knapp und konnte den Ball nicht unter Kontrolle bringen (18.). Eine Ecke der Gäste in der 24. Minute konnte ein SpVgg-Spieler freistehend über das TSV-Tor köpfen. Auf der anderen Seite kam eine flache Hereingabe auf Tizian Tullmyn.

Der Nördlinger setzte in der 30. Minuten zum Schuss an, dieser konnte aber noch abgeblockt werden. Nach der Pause schenkten sich beide Teams nichts. Es gestaltete sich ein temporeiches und gutes Spiel von beiden Seiten. Die Nördlinger drehten nun immer mehr auf und erzeugten offensiven Druck. In der 39. Minute konnte der eingewechselte Julian Pripc mit einem Flachschuss aus spitzem Winkel den ersten Schuss auf das Tor setzen. Die größte Chance zur Führung gab es in der 43. Minute: Mit Tempo setzte Noah Grüner an und zog an zwei Abwehrspielern vorbei. Sein Abschluss ging nur an die Latte und prallte ab, Tullmyn verpasste mit dem Kopf knapp.

Eine Ecke von Pripic in der 49. Minute leitete den Führungstreffer ein. Kurz angespielt kam der Ball zum aufgerückten Luca Schäffler. Dessen lange Flanke landete im Winkel und ging vom Innenpfosten in das Tornetz.

Danach hatten die Gäste ihre größte Torchance (55.): Einen Tempolauf vom Flügelstürmer in den Strafraum konnte kein TSV-Spieler bremsen, und den Abschluss konnte Achim Thorwarth gerade noch an der Torlinie blocken. Die Druckphase von Mögeldorf überstanden die Rieser letztendlich nach einer Ecke der Gäste in der 61. Minute. Hier landete die Abnahme nur am Außenpfosten und ging ins Toraus.

Der TSV spielte mit: Daniel Zinn, Achim Thorwarth, Michel Heinlein, Emir Hastürk, Alya Hanke, Luca Schäffler, Maik Taglieber (36. Minute Julian Pripc), Noah Grüner, Tizian Tullmyn, Ben Lober (43. Minute Niels Heigel), Max Schwarz (65. Minute Mia Voß), Hannes Weng, Nico Trollmann, Paul Mack, ETW Paul Keller