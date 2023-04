Sportabzeichen kann in Nördlingen absolviert werden

Noch können sich Interessierte für das Sportabzeichen in Nördlingen anmelden.

Maßband, Stoppuhr, Schleuderball, Medizinball und weitere Sportgeräte werden demnächst wieder eine wichtige Rolle spielen, wenn die Sportabzeichengruppe beim TSV Nördlingen in die neue Saison startet. Renate und Otto Troll betreuen in diesem Jahr zum 15. Mal die Athletinnen und Athleten von 18 bis über 80 Jahre, wenn sie den Kampf um Gold, Silber und Bronze aufnehmen und sich zum ersten Mal am Dienstag, 9. Mai, um 18 Uhr im Rieser Sportpark versammeln.

Die Gruppe, die in den vergangenen Jahren trotz der Corona-Pandemie auf die respektable Zahl von rund 70 Aktiven angewachsen war, trifft sich dann jeden Dienstag ab 18 Uhr im Stadion im Rieser Sportpark insgesamt achtmal zur Leichtathletik. Weitere Termine in den Bereichen Schwimmen, Radfahren und Nordic Walking werden – in Absprache mit den Betreuern – vor Ort festgelegt. Die Siegerehrung mit Nadeln, Urkunden und Gruppenfoto wird dann am 18. Juli über die Bühne gehen. Interessierte Sportler können ab sofort ihre Meldung abgeben – per Mail an otto.troll@-online.de oder telefonisch unter 09081/5175.

Im August während der großen Ferien ergeht innerhalb des Ferienprogramms der Stadt Nördlingen wiederum die Einladung an die Kinder und Jugendlichen im Alter von sechs bis 17 Jahren, das Deutsche Schülersportabzeichen zu erwerben. Die Buben und Mädchen, die sich dafür interessieren, treffen sich insgesamt viermal, beginnend am Dienstag, 1. August, jeweils um 10 Uhr, im Stadion im Rieser Sportpark. Anmeldungen können zu gegebener Zeit bei der Stadt Nördlingen abgegeben werden. (AZ)