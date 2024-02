Nördlingen

vor 47 Min.

Begeisterung für Standardtänze: Mehr als nur das Hochzeits-Einmaleins

Plus Standardtänze sind mehr als nur Pflichtprogramm für Heiratswillige: Auch nach Jahrzehnten können sie begeistern. Ein Besuch in der Tanzschule Gero Stolle.

Von Maximilian Bosch

Für so manchen künftigen Ehemann oder Trauzeugen ist es eine lästige Pflicht, die man hinter sich bringen will: der Tanzkurs. Bei einer Hochzeit wird schließlich erwartet, dass man Foxtrott, langsamen Walzer und Wiener Walzer, sogenannte Standardtänze, aufs Parkett legen kann. Auch der Discofox ist mittlerweile zu einem echten Klassiker geworden, der auf Hochzeiten gerne zum Einsatz kommt. Dabei können diese Tänze so viel mehr – nämlich die Begeisterung für Bewegung wecken und wahre Lebensfreude schenken.

Das kann man zum Beispiel bei der ADTV-Tanzschule Gero Stolle in Nördlingen erleben. Zehn Paare sind diesmal zum offenen Tanzabend in die Spitalmühle in Nördlingen gekommen, um sich gemeinsam zu bewegen und vor allem: Spaß zu haben. Los geht es mit Discofox: Mit eins, zwei, tap, eins, zwei, tap geht es für Tanzanfänger vor und zurück. Im Grunde ganz einfach und auf begrenztem Raum tanzbar, bietet der Discofox für geübte Tänzerinnen und Tänzer viele Optionen, Figuren wie die Promenade einzubauen. Er kann auf verschiedene Tempi und zu verschiedenen Musikstilen getanzt werden – eben ein richtiger Allrounder.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen