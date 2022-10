Starke Nördlinger bezwingen Rosenheim

Basketball 1. Regionalliga: Vor eigenem Publikum gelingt dem TSV Nördlingen der zweite Saisonsieg. Die Rieser glänzen vor allem in der ersten Halbzeit und halten nach der Pause dem Druck des Gegners stand.

Eine herausragende erste Halbzeit und Nervenstärke in einer spannenden Schlussphase haben den Regionalliga-Herren des TSV Nördlingen den ersten Sieg vor den eigenen Fans in der laufenden Saison beschert. Der Gegner aus Rosenheim ließ sich dabei von einem 17-Punkte Rückstand zur Halbzeit nicht unterkriegen und machte es am Ende noch einmal spannend.

Den Schwung aus dem Auswärtssieg mitnehmen wollten Hajjar und sein Team in das Duell mit Tabellennachbar Rosenheim in einer bis auf den letzten Platz gefüllten Mehrzweckhalle. Das gelang den Nördlingern bereits im ersten Viertel. Kapitän Josef Eichler stellte wieder seine überragenden Wurfqualitäten aus dem Dreierbereich unter Beweis und brachte seine Truppe mit zwei Dreiern in Führung. Auch Guard Scottie Stone fand früh seinen Rhythmus, zog mehrmals sehenswert zum Korb und schloss dort gewohnt robust ab.

Auf der Gegenseite bereitete der pfeilschnelle Aufbauspieler Jguwon Hogges der Nördlinger Verteidigung große Probleme, indem er seinen Gegner im direkten Duell schlug und auch unter dem Korb nicht mehr zu stoppen war. So entstand ein offener Schlagabtausch, den die Gastgeber, dank starker Punkte nach Offensivrebound von Eichler, knapp mit 22:19 für sich entscheiden konnten, bevor es in die erste Viertelpause ging.

Nördlingen zeigt die bisher beste Leistung der Saison

Danach folgte ein sensationeller Lauf des TSV in einem seiner besten Viertel der bisherigen Saison. Zunächst gelang Trainer Hajjar der richtige taktische Kniff: Er stellte die Defense auf Zonenverteidigung um und half so Hogges besser zu kontrollieren. Seine Schützlinge steigerten die defensive Intensität, verteidigten aggressiv und ließen so im gesamten Spielabschnitt nur 13 Gästepunkte zu. Ballverluste wurden erzwungen, aus denen schnelle, oftmals erfolgreiche Gegenangriffe entstanden. Offensiv übernahmen die Rieser Youngster nun das Ruder. Erst streute Pascal Schröppel einen Dreier ein, dann klaute Benedikt Schwarzenberger seinem Gegenspieler den Ball und punktete per Korbleger. Dank Dreiern von Filip Kamenov und Sylvio Mateus setzten sich die Nördlinger immer weiter ab und erspielten sich so sehenswert eine 49:32 Führung zur Halbzeit.

Doch wenn die Rieser eins in den vergangenen Spielen schmerzlich lernen mussten, dann dass eine Halbzeitführung nicht den sicheren Sieg bedeutet. Schon mehrmals in dieser Saison verlor man nach einer solchen am Ende knapp und war deshalb gewarnt. Zu Beginn des dritten Viertels hatte der Aufsteiger weiterhin alles unter Kontrolle und hielt durch zwei Kamenov-Dreier den Vorsprung. Doch dann fanden die Rosenheimer ihren offensiven Rhythmus wieder, trafen nun ihre Würfe besser und schafften es, konsequenter zu verteidigen. Dem TSV Nördlingen unterliefen einige Ballverluste und man musste den Sportbund etwas rankommen lassen. Dank verwandeltem Wurf von Stone konnten die Rieser dennoch eine 64:53 Führung wahren, bevor es in ein spannendes Schlussviertel ging.

TSV setzt sich in hart umkämpfter Schlussphase durch

Dieses war geprägt von intensiver Defense auf beiden Seiten, bei der kein Team dem Gegner irgendetwas schenkte. TSV-Center Robin Seeberger erkämpfte sich immer wieder starke Rebounds am offensiven Brett, wurde gefoult und holte sich seine Punkte von der Freiwurflinie. Eichler und Stone versenkten die nächsten Dreier. Doch trotzdem schafften es die Gäste den Rückstand langsam, aber sicher aufzuholen. Sie trafen nun mehrere Würfe aus dem Dreierbereich und Hogges fand wieder den Zug zum Korb.

Rund zwei Minuten vor Schluss sah sich Hajjar bei einem Spielstand von 76:68 zur Auszeit gezwungen. Direkt nach dieser fand der nächste Rosenheimer Dreier sein Ziel und es wurde noch einmal richtig spannend. Durch schnelle Fouls versuchten die Gäste die Uhr zu stoppen. Doch diesmal behielten die Rieser Korbjäger die Nerven. Ob Eichler, Stone oder Mateus, alle Gefoulten blieben an der Freiwurflinie eiskalt und verhinderten so, dass der Sportbund noch einmal eine Chance auf den Sieg hatte. Mit 83:74 war es dann endlich geschafft und zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer durften sich über den ersten Heimsieg ihres TSV nach der Rückkehr in die 1. Regionalliga freuen.

„Wichtig war heute, dass wir uns nicht von guten Phasen des Gegners verunsichern haben lassen. Wir haben aus unseren Fehlern der letzten Spiele gelernt und haben uns den Sieg am Ende nicht mehr nehmen lassen“, erklärt ein erleichterter Hajjar nach dem Spiel. Kommende Woche haben die Rieser spielfrei, können sich regenerieren und auf den nächsten Gegner vorbereiten. Mit dem MTSV Schwabing, dem Tabellenzweiten, wartet dann die nächste, große Herausforderung auf die Aufsteiger.

Für Nördlingen spielten: Kamenov (12 Punkte), Stone (29), Schwarzenberger (2), Mateus (16), Schröppel (3), Seeberger (2), Eichler (19), Seidel, Stoll, Kluger, Scherer.