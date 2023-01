Starker Rückrundenauftakt für Nördlinger Tischtennismannschaft

Plus Nach einer durchwachsenen Hinrunde glänzt das Team um Spitzenspieler Hock mittlerweile mit guten Leistungen. Der Sieg zum Rückrundenstart bricht den Bann.

Die Bezirksliga-Hinrunde hat die erste Tischtennis-Herrenmannschaft des TSV Nördlingen auf dem siebten Tabellenplatz beendet – eine Position, mit der das Team aufgrund individueller Spielstärken und gesteckter Ziele nicht zufrieden sein konnte. Mit dem elften Spieltag sollte jedoch alles anders werden.