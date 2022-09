Nördlinger Seniorenturner treten in Japan für Deutschland an

Plus Als Mitglieder einer siebenköpfigen Mannschaft nehmen die KTV-Turner Wilfried Hofer und Roland Hagner an einem bisher einmaligen Wettkampf im japanischen Tachikawa teil.

Für zwei Seniorenturner der KTV Ries, Wilfried Hofer (55) und Roland Hagner (50), ist ein Traum wahr geworden: Als Teil einer deutschen Mannschaft konnten sie sich bei einem erstmals stattfindenden Ländervergleich mit Turnern aus Japan messen. Dass das deutsche Team dabei knapp unterlegen war fällt kaum ins Gewicht, für die Nördlinger zählt die Erfahrung, die sie als unbeschreibliches Erlebnis bezeichnen.