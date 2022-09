Nördlingen

vor 57 Min.

Tischtennis: Schon wieder ein neuer Sieger bei der TSV-Vereinsmeisterschaft

Plus Bei der Vereinsmeisterschaft der Tischtennisabteilung des TSV Nördlingen setzt sich im Finaleder erfahrene „Oldie“ Tobias Liebl gegen seinen Mannschaftskollegen Tim Schröppel durch.

Von Georg Kaulfersch Artikel anhören Shape

Seitdem vor vier Jahren ein neuer Pokal für die Tischtennis-Vereinsmeisterschaft des TSV 1861 Nördlingen gestiftet worden war, ist es bisher noch keinem Spieler gelungen, seinen Namen zweimal auf dem Sockel der mächtigen Siegertrophäe eingravieren zu lassen. Auch in diesem Jahr wechselte der umworbene Pott in neue Hände und macht so seinem Namen als Wanderpokal alle Ehre.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen