Nördlingen

vor 34 Min.

Tischtennis: TSV Nördlingen will Jugend mehr einbinden

Plus Die Tischtennisabteilung des TSV Nördlingen steht vor einer spannenden Saison. Das sind die Ziele für die einzelnen Teams.

Von Georg Kaulfersch Artikel anhören Shape

„Nichts ist so beständig wie der Wandel“, lautet ein Zitat, das Heraklit von Ephesos (um 520-460 v. Chr.) zugeschrieben wird. Der Aphorismus des Vorsokratikers beschreibt treffend die Lage der Tischtennisabteilung des TSV 1861 Nördlingen, die sich derzeit in einer Umbruchphase befindet, die große Herausforderungen bereithält. Nach der kürzlichen Wahl des 22-jährigen Simon Ohr zu einem der jüngsten Abteilungsleiter aller Zeiten steht nun der Beginn der Saison 2022/23 an, die am Samstag, 24. September, mit einem Heimspieltag würdig eingeleitet werden soll. Wie ist die Lage für die einzelnen Teams?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen