Torloses Remis für den TSV Nördlingen II

Der TSV Nördlingen ist das gefährlichere Team gegen Mertingen.

Das Spiel begann mit einer ersten Chance für die Gäste aus Nördlingen. Den Schuss von Genrich Morasch hielt Aivaras Brazinskas im FCM-Tor sicher (4.). Der FC Mertingen hatte in der zwölften Minute eine gute Gelegenheit: Stefan Spingler passte zu Florian Hosp, dessen Schuss zur Ecke geklärt wurde. Dann waren wieder die Rieser an der Reihe, sie hatten in der 16. Minute die Führung auf dem Fuß, doch der Schuss von Real Morina klatschte an den rechten Pfosten.

Die größte Chance für Mertingen hatte Spielertrainer Bernhard Schuster, als er eine Direktabnahme knapp links vorbei-schoss (18.). Im weiteren Verlauf plätscherte die schwache Partie bis zur Pause vor sich hin. Kurz vor dem Pausenpfiff gab es noch einmal zwei Aufreger: Die Heimelf hatte eine gute Chance durch Hosp, die aber in letzter Sekunde geblockt wurde (44.). Auf der Gegenseite war es wieder Morina, der erneut den rechten Pfosten traf.

Nördlingen und Mertingen bieten schwache Partie

Die zweite Hälfte war noch schwächer als der erste Durchgang, Abspielfehler und Fehlpässe beherrschten das Spiel. Der FCM konnte nicht mehr, und die Nördlinger taten nicht mehr, als notwendig war, waren aber vor dem Tor noch die gefährlichere Mannschaft. Die größte Chance des Spiels hatte Maximilian Beck, als er nach rund einer Stunde alleine auf FCM-Keeper Brazinskas zulief, aber an ihm scheiterte.

Die Gäste monierten vehement in der 80. Minute auf Elfmeter, den ihnen der Referee allerdings verweigerte und stattdessen auf Stürmerfoul entschied. Wegen dieser Aktion sah der Coach der Gäste die Gelb-Rote Karte. Für den FC Mertingen war das Unentschieden in dieser Situation erneut viel zu wenig. (AZ)