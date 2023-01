Trubel um Rheinland Lions überschattet Angels-Sieg in Osnabrück

Im vierten Anlauf gelingt den Angels der Sieg gegen Osnabrück (69:54). Wegen des Rückzugs der Rheinland Lions aus der DBBL tritt das aber in den Hintergrund.

Die sofortige Beendigung des Spielbetriebs des bisherigen Tabellenführers und deutschen Vizemeisters aus dem Bergischen Land, den Rheinland Lions, hat den 13. Spieltag der Damenbasketballbundesliga überschattet. Die Lions hatten einen Antrag auf Insolvenz gestellt. Die Folgen des Rückzugs der Nordrhein-Westfalen sind unmittelbar in der Liga und somit direkt auch bei den Nördlinger Eigner Angels zu spüren.

Schon an diesem Spieltag traten die Rheinland Lions nicht mehr an. Alle bisher absolvierten Spiele werden annulliert, damit auch die erlittenen Niederlagen der Girolive Panthers Osnabrück und der Eigner Angels. Im Pokal rückt der Zweitligist aus Bochum mit einem Freilos ins Halbfinale. Finanziell gibt es negative Auswirkungen bei den Angels, denn ihnen entgehen Einnahmen. Das geplante Heimspiel gegen die Lions am 15. Januar wurde bereits abgesagt. Seitens des Stammvereins der Angels, der BG Donau-Ries e.V., wurde bereits bei der DBBL um Prüfung und Klärung des Sachverhaltes gebeten und eine Schadensaufstellung mit detaillierten Zahlen verschickt.

Angels-Verantwortliche zeigen sich irritiert von Meldungen der Lions

Noch am 1. Januar gab die Pressestelle der Lions eine Pressemitteilung heraus, in welcher ein Sport- und Sanierungsexperte präsentiert wurde und die Pressestellen der „anderen Ligavereine“ bemüht wurden, die verkündet hätten, „dass sie den Fortbestand des Standortes Rheinland wünschen.“ Verantwortliche der Eigner Angels haben weder eine solche Anfrage noch ein solches Signal ihrerseits bestätigt. Ein virtuelles Treffen der Erstligavereine (ohne die Rheinland Lions) am 2. und am 6. Januar, an dem die verantwortlichen Vorstandsmitglieder der Eigner Angels Martin Fürleger, Peter Struck und Thomas Lambertz teilnahmen, diente dem Informationsaustausch und der Absprache des weiteren Vorgehens, war man sich doch der negativen Bedeutung einer Beendigung des Spielbetriebes der Lions für die Liga bewusst.

Für die verbleibenden Mannschaften in der Liga hat der Rückzug des deutschen Vizemeisters aber auch einen angenehmen Nebeneffekt: Alle können für eine weitere Erstligasaison planen, die Eigner Angels sogar schon für ihr 16. Jahr.

Nördlinger Angels überraschen Osnabrück mit einer alten Bekannten

Vor diesem Hintergrund also trafen die Girolive Panthers Osnabrück und die Eigner Angels bereits zum vierten Mal diese Saison aufeinander. Dreimal zogen die Rieserinnen dabei den Kürzeren. Jetzt aber hatten sie einige Überraschungen für die Panther im Gepäck. Zum einen kehrte Lea Favre nach ihrer Verletzung vom siebten Spieltag gegen Saarlouis in den Kader zurück. Und dann zauberte Nördlingens sportliche Leitung um Martin Fürleger noch mit Chelsea Waters einen Neuzugang aus dem Hut. Interessanterweise lief die 28-jährige US-Amerikanerin vor der Winterpause noch für die Niedersachsen auf.

Lesen Sie dazu auch

Die Rieserinnen zeigten in den beiden ersten Vierteln wieder ihre zwei unterschiedlichen Gesichter. Während sie souverän in die Partie einstiegen und die ersten zehn Minuten mit 23:16 für sich entschieden, schlich sich im zweiten Viertel der Schlendrian ein. Die Panther holten sich dieses mit 20:12. Eine starke, abwechslungsreiche Verteidigung der Angels, mal Frau gegen Frau, mal Zone, mal Presse, wurde von Ballverlusten (sechs) und Rebound-Unterlegenheit (15:20) aufgefressen.

Hill spielt gewohnt stark, Favre und Waters starten gut

Elina Koskimies startet das ungeliebte Nördlinger dritte Viertel mit einem erfolgreichen Dreipunkter. Konzentriert arbeitete die Truppe um eine treffsichere Sami Hill nun an ihrer Osnabrücker Traumabewältigung und an der Psyche des Favoriten. Denn bis zur 27. Minute erarbeiteten sich die Angels eine 57:42-Führung. Man holte sich die Rebounds, verteidigte wieder energisch und ließ die Panther tierisch blass aussehen.

Auch im letzten Viertel waren es die Angels, die kraftvoll zubissen. Bis zur 25. Minute erkämpften sie sich einen 62:49-Vorsprung, den man auch bis zum Schluss nicht mehr abgab. Nur 18 Punkte erlaubte man den Hausherrinnen in der zweiten Halbzeit. Herausragend bei dem 69:54-Auswärtssieg war neben einer bemerkenswert guten Mannschaftsleistung einmal mehr Sami Hill. Auch das gelungene Comeback von Lea Favre und die solide Leistung von Neuzugang Chelsea Waters nach nur zwei Trainingseinheiten fielen auf. Das Nördlinger Überraschungspaket Waters/Favre war mit jeweils acht Punkten und je drei Rebounds mit am Erfolg beteiligt.

Bei dieser Nördlinger Performance kann es einem beinahe leidtun, dass das Heimspiel am 15. Januar gegen die Rheinland Lions aus anfangs genannten Gründen nicht stattfindet. Das nächste Heimspiel des Tabellendritten aus Nördlingen findet am 22. Januar um 16 Uhr gegen Marburg statt.

Gegen Osnabrück spielten:

Laken James (8), Lena Graf (dnp), Olena Vasylenko (0), Elina Koskimies (7), Sami Hill (22, 3 Dreier), Joey Klug (8, 8 Rebounds), Mariam Haslé-Lagemann (0), Anissa Pounds (8), Lucy Michel (0), Chelsea Waters (8), Lea Favre (8).

Bei Osnabrück fielen auf:

Frieda Bühner (22, 1 Dreier), Stella Tarkovicova (9).