TSV-Basketballer stehen vor Showdown im Kampf um die Playoffs

Den Nördlinger Regionalliga-Basketballern bietet sich unverhofft die Chance auf die Playoffs. Gegen die Baskets Vilsbiburg muss dafür am Sonntag ein Sieg her.

Wohl die wenigsten hätten nach dem wackligen Saisonstart der Regionalliga-Herren des TSV Nördlingen noch an eine Chance auf die Playoffs geglaubt. Nach zuletzt starken Leistungen klettert der Aufsteiger auf Platz fünf. Damit sind die Playoffs auf einmal greifbar nahe. Das kommende Heimspiel am Sonntag um 16 Uhr wird schon fast zum vorzeitigen Finale im Kopf an Kopf Rennen um den heißbegehrten Tabellenplatz vier.

Drei Spiele bietet die reguläre Runde noch, nur einen Sieg mehr konnten die Baskets aus Vilsbiburg einfahren. Mit einem Erfolg des TSV über den direkten Konkurrenten zöge man mit eigenen fünf Siegen gleich und würde den direkten Vergleich für sich entscheiden. Auf Platz vier wäre man dann den Playoffs ganz nahe und das, obwohl die Nördlinger nach einigen Niederlagen zum Beginn der Spielzeit von einigen schon abgeschrieben wurden. Doch die Rieser ließen sich nicht unterkriegen, meisterten Schwierigkeiten wie den Abgang von Leistungsträger Kamenov, Verletzungen und Ausfälle und wuchsen zu einer starken Truppe zusammen, die zuletzt mit zwei Kantersiegen über Treuchtlingen und Haching für Aufsehen sorgte.

Erfahrene und junge Spieler überzeugen bei TSV Nördlingen gleichermaßen

Angeführt von den beiden Offensivwaffen Eichler und Stone, die jede Defensive vor Probleme stellen, überzeugte das Team von Trainer Mohammed Hajjar zuletzt mit leidenschaftlicher Verteidigung. Außerdem übernahmen Spieler wie Seeberger, Schwarzenberger, Kluger oder Schröppel mehr Verantwortung und komplettieren die Mannschaft. Mit den Rookies Lukas Hahn und Felix Stoll werden außerdem schon die nächsten Nördlinger Eigengewächse an den Herrenbasketball herangeführt und sind bereits jetzt eine echte Unterstützung.

Auch die Gäste aus Vilsbiburg konnte der TSV im Hinspiel schon bezwingen, als man sich in einem spannenden und umkämpften Spiel mit 91:87 knapp durchsetzte. Doch die Baskets zeigten schon damals, dass sie keinesfalls ein leichter Gegner sind, was sich auch in ihrem bisherigen Abschneiden mit fünf Siegen aus neun Spielen zeigt. Mit einem deutlichen Sieg am vergangenen Wochenende über Tabellenführer Ansbach untermauerten sie außerdem ihre aktuell starke Form. Die Niederbayern überzeugen vor allem mit konzentrierter und mannschaftlicher Verteidigung, die mit durchschnittlich lediglich 77 gegnerischen Zählern ligaweit die wenigsten Punkte zulässt.

Volle Halle soll gegen Basketballer aus Vilsbiburg helfen

Im Angriff werden die Baskets von den beiden Topscorern Jonathan Hall (18 Punkte) und Mario Petric (17) angeführt, unterstützt von treffsicheren Mannschaftskollegen. „Es wird keine leichte Aufgabe, aber wir haben zuletzt gute Leistungen gezeigt und ich bin überzeugt, dass wir in unserer Halle eine gute Chance haben, zu gewinnen“, erklärt TSV-Coach Hajjar. Er setzt dabei auf die Unterstützung der Nördlinger Fans, die zahlreich in die Halle kommen und das Team anfeuern sollen.

Neben einem spannenden Aufeinandertreffen, in dem es für beide Mannschaften um viel geht, dürfen sich die Basketballbegeisterten auf kostenlosen Glühwein freuen. Rieser Vereine können sich außerdem vorher über Instagram bei den Nördlinger Basketballern melden und dürfen dem TSV dann kostenlos zusehen. Statt dem WM-Finale findet für die TSVler also bereits jetzt das erste kleine Finale der Saison statt, indem sie einen großen Schritt in Richtung Playoffs machen könnten.

Tip-off ist am Sonntag um 16 Uhr in der Hermann-Kessler-Halle in Nördlingen.