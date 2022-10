Nördlingen

08:00 Uhr

TSV-Basketballer verlieren irren Krimi in der Verlängerung

Für die Nördlinger Basketballer (in der Mitte: Josef Eichler) gab es am ersten Spieltag in der 1. Regionalliga eine Niederlage gegen Ansbach.

Plus 1. Regionalliga Basketball: Im ersten Spiel der Saison sieht es lange gut aus für die Nördlinger Basketball-Herren. Doch in der Verlängerung setzen sich die hapa Ansbach Piranhas durch, die Partie endet 88:99.

Von Max Scherer

Lange Zeit hat alles gut ausgesehen für den TSV Nördlingen, der bei seinem Comeback in der 1. Regionalliga vor zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauern über weite Strecken das Spiel kontrollierte und stark aufspielte. Doch am Ende waren es die Ansbacher, die sich zurückkämpften, in den entscheidenden Situationen abgeklärter waren und einen 88:99-Erfolg nach Verlängerung feiern durften.

