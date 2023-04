TSV-Fußballerinnen mit späten Toren gegen Wattenweiler II

Lange Zeit fallen keine Tore zwischen Nördlingen und Wattenweiler II. Doch dann drehen die Nördlingerinnen auf.

Die Fußballerinnen des TSV Nördlingen gingen mit Personalproblemen ins Spiel gegen den SV Wattenweiler II: Aufgrund der Verletzungen von Sarah Eberhardt und Maja Greiner musste Trainerin Melanie Hander wieder mit veränderter Aufstellung ins Match gehen.

Klar erkennbar war, dass der TSV Nördlingen nicht sein bestes Spiel machte. Ebenso sah man, dass die Wattenweiler diese Chance ausnutzen wollten und deshalb mit großem Kampfeswillen in dieses Spiel gingen. Bis zehn Minuten vor Ende der Partie konnte keine Mannschaft ein Tor auf seinem Konto verbuchen. Wie schon so oft machten die Nördlinger in der Schlussphase weiterhin Druck, dies führte in der 84. Minute zu einem Handspiel einer Wattenweiler Spielerin in der Box. Den dafür fälligen Elfmeter versenkte TSV-lerin Lisa Schweiger zum 1:0 im gegnerischen Tor. Jetzt war der Bann gebrochen, es folgte in der 90. Minute das Tor von Theresa Gnugesser durch einen ihrer typischen Sololäufe zum 2:0, sowie in der Nachspielzeit das 3:0 von Antonia Kawan durch eine Vorlage Katja Fischer.

Weitere Spiele in der Kreisliga der Frauen

Die weiteren Spiele der Kreisliga: Der VfB Oberndorf behielt gegen die SG Alerheim mit 3:1 die Oberhand. Marion Gruber brachte das Heimteam mit einem Eigentor nach 21 Minuten in Führung. Zehn Minuten nach Wiederbeginn erhöhte Rebecca Rudat auf 2:0. Bereits vier Minuten später gelang Jana Fälschle der Anschlusstreffer. Entschieden war die Partie erst nach 90 Minuten durch das 3:1 von Alina Braun. Die SpVgg Deiningen führte beim TSV Binswangen bereits 2:0 durch die Tore von Navina Brendle-Ritzal (11. Minute) und Chantal Engberg (40. Minute/Elfmetertor), musste sich aber am Ende mit einem 2:2 zufriedengeben. Laura Müller (50. Minute) und Monika Demharter (70. Minute) trafen. (jä/jais)