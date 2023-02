TSV-Leichtathletinnen holen Medaillen in München

Vier junge Nördlinger Sprinterinnen gehen bei den südbayerischen Meisterschaften an den Start. Dabei holt sich Teresa Siebachmeyer den Titel über 60 Meter.

In München haben vor Kurzem in der Werner-von-Linde Leichtathletikhalle die südbayerischen Meisterschaften stattgefunden. Dabei konnten sich die für die LG Donau-Ries startenden Nördlinger Leichtathletinnen bereits in sehr guter Form präsentieren. So wurde Teresa Siebachmeyer im 60-Meter-Sprint südbayerische Meisterin in der Altersklasse W14. Floriane Freihart schaffte es bei der weiblichen Jugend U20 mit Platz drei ebenfalls auf einen Podestplatz.

Über 500 Leichtathleten nahmen an den Meisterschaften teil, um aus dem Wintertraining heraus ihren Status quo zu bestimmen. Allein in der Altersklasse W14 waren über 60 Teilnehmerinnen gemeldet, darunter auch Laura Diethei und Teresa Siebachmeyer, die zum ersten Mal überhaupt an einem Hallenwettkampf teilnahmen. In acht Vorläufen wurden die 16 schnellsten Teilnehmerinnen für den A- und B-Endlauf ermittelt. Dabei konnte sich Siebachmeyer als Vorlaufschnellste mit ihrer Zeit von 8,33 Sekunden für den A-Lauf qualifizieren, Diethei mit ihrer erzielten Zeit von 8,67 Sekunden für den B-Endlauf.

Bereits eine Stunde später fanden die jeweiligen Endläufe satt. Teresa Siebachmeyer setzte sich trotz eines nicht optimalen Starts mit einer neuen Bestzeit von 8,29 Sekunden gegen die gesamte Konkurrenz durch und gewann den südbayerischen Titel. Laura Diethei erreichte im B-Finale den guten fünften Platz. In ihrer zweiten Disziplin, dem 60-Meter-Hürdensprint, hatte Laura Diethei bis zur letzten Hürde eine tollen Lauf, dann allerdings kam sie etwas aus dem Rhythmus, so dass sie am Ende mit 10,83 Sekunden noch einen guten Platz im Mittelfeld erzielte.

LG Donau-Ries-Läuferin Freihart wird trotz Verletzung Dritte über 60 Meter

Bei der weiblichen Jugend U20 gingen Floriane Freihart und Anna Grasse ebenfalls im 60-Meter-Sprint an den Start. Freihart, die bereits leicht verletzt zu den Meisterschaften angereist war, gewann ihren Vorlauf in 7,94 Sekunden. Damit trennten sie nur vier Hundertstel von der Qualifikationsnorm von 7,90 Sekunden für die Deutschen Hallenmeisterschaften. Freihart hoffte zwar, diese Marke im Endlauf noch zu schaffen, allerdings machte sich ihre Verletzung dann doch bemerkbar, so dass sie nicht mehr ganz durchsprinten konnte. Mit 7,96 Sekunden erreichte sie aber einen guten dritten Platz.

Anna Grasse, die eigentlich auf den längeren Sprintstrecken unterwegs ist, sicherte sich in ihrem Vorlauf mit 8,08 Sekunden den zweiten Platz und konnte sich damit ebenfalls für den Endlauf qualifizieren. Allerdings war es ihr erklärtes Ziel, an diesem Tag erstmals unter die acht Sekunden zu sprinten. Das gelang Grasse dann eine Stunde später im Endlauf: Mit 7,99 Sekunden belegte sie einen guten fünften Platz in Südbayern. (AZ)

Lesen Sie dazu auch