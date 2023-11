TSV Nördlingen eilt von Sieg zu Sieg

Plus Beim 1:0-Sieg gegen den TSV Dachau glänzen die Rieser nicht, zeigen sich aber souverän. Dabei verletzt sich ein wichtiger Akteur zuvor im Training.

Der Fußball-Bayernligist TSV 1861 Nördlingen eilt von Sieg zu Sieg. Der 1:0-Erfolg gegen den TSV Dachau 1865 war vor 420 Zuschauerinnen und Zuschauern zwar kein glanzvoller Sieg, aber die Rieser bauten damit ihre Serie auf sechs ungeschlagene Spiele in Folge (fünf Siege, ein Remis) aus. Die Oberbayern dagegen blieben das dritte Spiel in Folge sieglos.

Nördlingens Trainer Karl Schreitmüller war gegenüber dem grandiosen 5:1-Erfolg in Gundelfingen zu einer Änderung in der Startelf gezwungen gewesen: Mario Taglieber, der sich zu einer festen Größe im Mittelfeld entwickelt hat, erlitt im Donnerstagstraining eine lange Wunde oberhalb der Augenbrauen. Er wurde durch Paul Rauser ersetzt.