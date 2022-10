TSV Nördlingen ernennt Ehrenmitglieder

Der TSV Nördlingen hat in seiner kürzlichen Mitgliederversammlung mehrere Ehrenmitglieder ernannt. Das sind ihre Verdienste.

Ehre, wem Ehre gebührt Im Rahmen der Mitgliederversammlung des TSV 1861 Nördlingen sind auch drei neue Ehrenmitglieder ernannt worden: Norbert Ziegler, Emil Klaß und Fritz Bruckmeier. Ziegler ist seit über 50 Jahren Mitglied, war 19 Jahre lang Leiter der Fußballabteilung und 32 Jahre lang im Vorstand, seit 2009 ist er Mitglied des geschäftsführenden Vorstands. Unter seiner Leitung konnte die Abteilung Fußball zahlreiche Meilensteine erreichen, darunter die Eröffnung des Nachwuchsleistungszentrums sowie die Ausrichtung nationaler und internationaler Wettbewerbs- und Freundschaftsspiele.

Emil Klaß ist seit 1958 Mitglied beim TSV Nördlingen und war dabei in den Abteilungen Turnen, Basketball und Fußball aktiv. In zehn Jahren Landesliga-Fußball für den TSV hat Klaß nur drei Spiele verpasst. Ab 1993 war Klaß sechs Jahre lang Jugendtrainer, danach im Abteilungsvorstand und drei Jahre Torwarttrainer der 1. Mannschaft. Absoluter Höhepunkt seiner Zeit beim TSV Nördlingen war die Organisation des Freundschaftsspiels gegen den FC Bayern München mit mehr als 11.000 Zuschauern im Jahr 2008.

Friedrich Bruckmeier schließlich ist seit 1984 im Verein und seit 1989 Leiter der Ju-Jutsu-Abteilung. Als in allen Bereichen engagierter Trainer und Betreuer habe Bruckmeier die Ideale eines Breitensportvereins in idealer Weise umgesetzt, heißt es in der Laudatio. Er sei „Herz, Motor und der Antrieb“ der Abteilung Ju-Jutsu, aber auch Freund, Idol und Vorbild aller Abteilungsmitglieder, loben die Vorsitzenden Helmut Beyschlag und Wolfgang Winter sowie Anette Zittrell von der Ju-Jutsu-Abteilung das neue Ehrenmitglied. Im Bild von links: Helmut Beyschlag, Emil Klaß, Friedrich Bruckmeier, Norbert Ziegler, Bürgermeisterin Rita Ortler und Wolfgang Winter.