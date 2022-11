TSV Nördlingen erwartet starken Absteiger aus Memmingen

Plus Die Rieser empfangen den FC Memmingen, der sich zuletzt in guter Form zeigte. Vor allem auswärts sind die Allgäuer stark.

Im letzten Punktspiel dieses Jahres haben die Fußballer des TSV Nördlingen einen richtig schweren Brocken vor sich. Die Rede ist vom Regionalligaabsteiger FC Memmingen, der zuletzt nach drei Partien ohne Sieg gegen den TSV Schwaben Augsburg 3:0 gewann und damit dem Aufstiegsrelegationsrang wieder einen Schritt nähergekommen ist. Anpfiff ist am Samstag um 14 Uhr im Gerd-Müller-Stadion. Wie ist der Gegner aufgestellt?