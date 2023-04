TSV Nördlingen holt wichtigen Sieg gegen Abstiegskonkurrenten

Die Rieser gewinnen gegen den direkten Konkurrenten Dachau mit 3:0.Was Trainer Karl Schreitmüller nun für die letzten Saisonspiele fordert.

Einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt in der Bayernliga haben die Fußballer des TSV Nördlingen vor 360 Zuschauern gemacht: Sie feierten einen verdienten 3:0 (2:0)-Sieg gegen den TSV Dachau 1865. Simon Gruber, Etienne Perfetto und Marc Hertlein erzielten die Tore.

Gegenüber der Vorwochenniederlage beim SV Schalding-Heining gab es gleich drei Änderungen in der Startformation: Für den erkrankten Torhüter Stefan Besel stand erstmals in dieser Saison der 22-jährige Alverik Montag zwischen den Pfosten und für Julian Bosch und Benito Alisanovic spielten Marc Hertlein und Mirko Puscher.

TSV Nördlingen macht Druck gegen Dachau

Die Gastgeber machten von Beginn an Druck: Eine scharfe Hereingabe von Manuel Meyer wehrte Torwart Maximilian Mayer mit der Faust ab (2.) und ein Flachschuss mit links von Alexander Schröter kam genau auf den Torwart (8.). Nico Schmidt sorgt für eine Schrecksekunde, weil er einen Ball vertändelte, aber doch noch klären konnte. Nach zehn Minuten gab es die erste gute Gästechance, doch der Schuss von Sebastian Brey verfehlte knapp das lange Eck (10.). Nach zwölf Minuten fiel die Führung, resultierend aus einem Doppelpass zwischen Etienne Perfetto und Simon Gruber. Letztlich zeigte Torwart Mayer bei dem trockenen Linksschuss von Gruber keine Reaktion.

Gruber gab im Übrigen keinen Ball verloren, zeigte ein enormes Laufpensum und gehörte neben Perfetto zu den auffälligen Spielern. Jonathan Grimm, dessen Einsatz bis zum Schluss auf der Kippe stand, versuchte es zweimal aus der Distanz: Einmal zielte er genau auf den Torwart und ein anderes Mal flog der Ball weit darüber. In der Abwehrkette hatte Marc Hertlein die Kopfballhoheit und der schlagsichere Jens Schüler glänzte mit weiten Bällen nach vorn und gutem Stellungsspiel.

Kurz vor der Pause macht Nördlingen das 2:0

Nach einer halben Stunde gab es dann einen weiteren gelungenen Offensivauftritt der Gäste: Marcel Kosuch spielte auf Brey, der aber den Ball nicht voll traf. In der 32. Minute präsentierte dann die Heimelf eine gelungene Eckenvariante: Meyer spielte in den Rückraum, Perfetto ließ die Kugel bewusst durch für Schüler, dessen 25-Meter-Schuss knapp das Ziel verfehlte.

In der 37. Minute fiel aber das 2:0, als eine Meyer-Ecke auf den kurzen Pfosten schlampig abgewehrt wurde, nämlich vor die Füße von Perfetto, der mit Schmackes abzog und dessen Schuss noch minimal von Mohamed Bekaj abgefälscht wurde. In der 44. Minute gab es die bis dahin klarste Chance der Oberbayern, als Schüler von Brey überflankt wurde, doch der völlig frei stehende William Kemtchoum Djayo köpfte knapp neben das Gehäuse. Auf der anderen Seite war Gruber nach einem weiten Ball von Schüler per Kopfball schneller als Torwart Mayer, aber das Leder flog über das verlassene Tor.

In der 77. Minute fällt die Vorentscheidung

Auch nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Stefan Klerner (DJK Franken Lichtenfels) hatten die Platzherren die erste Offensivszene, doch der Meyer-Kopfball nach einem weiten Schlag von Schüler verfehlte das lange Eck (47.). Danach war das Spiel lange Zeit ausgeglichen mit wenig klaren Torgelegenheiten beiderseits. Djayo versuchte es aus 20 Metern, doch der Schuss kam genau mittig auf Torwart Montag (59.).

In der 77. Minute fiel die Vorentscheidung mit dem 3:0: Über Taglieber, Gruber und Meyer kam das Leder zu Marc Hertlein, der in den Strafraum eindrang und sich aus sehr spitzem Winkel zum satten Abschluss entschied. Beide Trainer machten von ihren Wechselmöglichkeiten ausgiebig Gebrauch. Bei den Riesern kam Maximilian Beck zu seinen ersten Bayernligaminuten. Gruber zog noch allein aufs Tor, ließ sich aber abdrängen (86.).

TSV Nördlingen: Montag; Schmidt, Schüler, Hertlein, Puscher, Mayer (ab 90. Trautwein), Grimm (ab 72. Badjie), Gruber (ab 88. Beck), Perfetto (ab 64. Taglieber), Schröter, Meyer (ab 81. Pesut).

TSV Dachau 1865: Maximilian Mayer; Kosuch, Radojevic (ab 37. Kemtchoum Djayo), Manuba (ab 53. Sinani), Florian Mayer (ab 68. Kelmendi) Masmanidis (ab 68. Jurakovic), Brey, Leiber, Groß, Tugbay, Bekaj (ab 79. Gratz.)

Karl Schreitmüller, Trainer des TSV 1861 Nördlingen: „Wir haben zwar jetzt 38 Punkte, die werden aber am Ende immer noch nicht reichen, aber wir wollen von den restlichen vier Spielen zwei davon gewinnen, Es war heute ein verdienter Sieg. Marc Hertlein hat in dieser Saison eine gute Entwicklung gemacht. Etienne Perfetto und Alexander Schröter haben ebenfalls gut gespielt Dabei war es eine katastrophale Trainingswoche. Am Feiertag am Montag hat die Mannschaft trainingsfrei.“

Orhan Akkurt, Trainer des TSV Dachau 1865: „Das Problem war, dass sich während der Woche eine gewisse Zufriedenheit und ein Schlendrian eingeschlichen hat, was ich aber am Donnerstag bemerkt habe. Wir haben gegen einen Gegner verloren, der mit allen Mitteln, die er hat, gegen den Abstieg kämpft. Wir stehen ja da zurecht wo wir stehen, wir kommen ja nicht von Platz eins. Heute hat nicht nur mein Torjäger Sebastiano Nappo gefehlt, sondern auch Jihun Kang. Aber insgesamt haben wir ein sehr gutes Gerüst. Wir hatten zwei, drei Momente, wo wir das Spiel hätten kippen können. Insbesondere Diayo hätte zwei, drei Tore machen können.“