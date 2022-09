Nördlingen

08:00 Uhr

TSV Nördlingen mit schlechter Bilanz gegen Dachau

Plus Die vergangenen fünf Spiele gegen den TSV Dachau konnten die Nördlinger nicht gewinnen. Danach steht erst einmal eine Pause an.

Von Klaus Jais

Erneut nach Oberbayern geht an diesem Wochenende die Reise des Fußball-Bayernligisten TSV 1861 Nördlingen. Die Rieser spielen am Samstag, 14 Uhr (Sportgelände in der Jahnstraße) beim unmittelbaren Tabellennachbarn TSV Dachau 1865, der zwei Punkte hinter den Gästen platziert ist. Die Dachauer haben eine ähnlich schwache Heimbilanz wie die Nördlinger, denn von sechs Heimspielen wurde nur eines gewonnen (3:0 gegen Hallbergmoos) und eines endete unentschieden (1:1 gegen Ismaning). Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Tobias Spindler (Gruppe Chiem).

