TSV Nördlingen siegt noch nach Rückstand gegen Aystetten

Plus Mit 3:1 gewinnt Nördlingen gegen den SV Cosmos Aystetten. Dabei verloren die Rieser in der ersten Halbzeit immer mehr den Zugriff auf das Spiel.

Den vierten Sieg in Folge feierte Landesliga-Tabellenführer TSV Nördlingen, der beim Schlusslicht SV Cosmos Aystetten zur Pause noch 0:1 zurücklag, aber aufgrund einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit noch mit 3:1 gewann. Simon Gruber (2) und Manuel Meyer waren die TSV-Torschützen.