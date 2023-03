Nördlingen

17:30 Uhr

TSV Nördlingen stellt für den Klassenerhalt keine Rechenspiele an

Karl Schreitmüller peilt mit seiner Mannschaft den Verbleib in der Bayernliga Süd an.

Plus Der TSV Nördlingen startet am Samstag wieder in die Fußball-Bayernliga Süd. Trainer Karl Schreitmüller gibt Auskunft, wie der Verein die Klasse halten will.

Von Klaus Jais

Das erste Training fand bereits am 21. Januar statt. Die Vorbereitung war entsprechend lang. Wie fällt Ihr Fazit aus?



Karl Schreitmüller: Aufgrund der Verletzungen, Witterung und Krankheiten wichtiger Spieler haben wir in den Vorbereitungsspielen keine guten Ergebnisse abgeliefert. Wir wollen aber nicht jammern und sind vorbereitet, freuen uns auf die Restsaison. Ab jetzt ist es wichtig, zu funktionieren.

