TSV Nördlingen veranstaltet Laufkurs

Der TSV Nördlingen bietet an, für den Stadtlauf zu trainieren.

Laufen an der frischen Luft ist nicht nur gesund, sondern auch ein guter Ausgleich für den stressigen Alltag. Nachdem der Laufkurs des TSV Nördlingen seit 2018 sehr beliebt ist, bietet der Lauftreff auch in diesem Jahr wieder einen Laufkurs an. Alle Laufinteressierten, egal ob Anfänger oder solche, die schon etwas gelaufen sind, haben die Möglichkeit, sich unter Anleitung an das Laufen zu wagen. Je nach Leistungsstärke erfolgt eine Einteilung in verschiedene Gruppen.

Der Kurs wird von BLV-zertifizierten Lauftreff-Gruppenleitern und erfahrenen Läuferinnen und Läufern vom TSV Nördlingen abgehalten. Aus versicherungstechnischen Gründen ist für Nichtmitglieder des TSV Nördlingen ein Unkostenbeitrag in Höhe von 65 Euro für eine Kurskarte zu entrichten, wie es in einer Mitteilung heißt. Die ersten zwei Wochen können gerne zum Schnuppern genutzt werden.

Der Kurs beginnt am 14. April um 16.30 Uhr und dauert bis zum 15. Juli.

Er findet jeweils am Montag um 18.30 Uhr und am Freitag um 16.30 Uhr statt und dauert etwa eine Stunde.

Treffpunkt: im Rieser Sportpark am seitlichen Eingang zum Gerd-Müller-Stadion, vom Parkplatz kommend.

Alle Interessierten werden gebeten, sich bis zum 25. März unter der E-Mail Adresse lauftreff@tsv1861-noerdlingen.de anzumelden, mit Angabe von Vorname, Name, Anschrift, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse und Telefonnummer (Handynummer).

Die Teilnehmerzahl ist auf 20 begrenzt.

Ziel ist es, dass alle bis zum Stadtlauf am 8. Juli in der Lage sind, die sechs Kilometer dort mitzulaufen.

In dem Unkostenbeitrag ist laut Mitteilung neben der Versicherungsgebühr auch die Startgebühr für den Stadtlauf und ein hochwertiges Funktions-Laufshirt des TSV Nördlingen im Wert von rund 30 Euro enthalten. Weitere Informationen gibt es bei Hans Niederhuber unter Telefon 0152/25878124. (AZ)