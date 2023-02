Nördlingen

vor 2 Min.

TSV Nördlingen verliert mit 0:5 im Test gegen Aalen

Etienne Perfetto (in Blau-Weiß) leitete gegen den VfR Aalen noch die beste Chance zum Anschlusstreffer ein, die aber nicht genutzt wurde. Am Ende gab es eine deutliche Niederlage.

Plus Am Mittwochabend absolvierte der TSV Nördlingen sein nächstes Testspiel, doch der VfR Aalen sorgte am Ende für ein deutliches Ergebnis.

Von Andreas Schröter Artikel anhören Shape

In der Vorbereitung läuft es aktuell nicht gut für den TSV Nördlingen. Im vierten Testspiel kassierten die Rieser die vierte Niederlage. Die Spiele gegen Neresheim, Waldhausen und Normannia Gmünd endeten jeweils noch mit einem knappen Ergebnis, doch gegen den Regionalligisten wurde das Ergebnis deutlich. Allerdings halfen die Nördlinger dabei auch ordentlich mit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen