TSV-Volleyballer gehen mit zwei Niederlagen in die Pause

Plus Die Nördlinger Volleyball-Herren müssen Mauerstetten und Schwabmünchen das Feld überlassen. Zu viele eigene Fehler bescheren den Riesern zweimal ein 0:3.

Der Wunsch, sich vorzeitig mit wichtigen Punkten vor der Weihnachtspause zu belohnen, ist für die Volleyballer des TSV Nördlingen nicht in Erfüllung gegangen. Mit einer kämpferischen, aber nicht konstant guten Leistung verloren die Herren in der gut gefüllten Nördlinger Schillerhalle gegen den TSV Schwabmünchen und den SV Mauerstetten jeweils 0:3.