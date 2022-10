Nördlingen

vor 17 Min.

Turner-Spitzenduell in Nördlingen

Boden-Spezialist Clemens König wird gegen Kirchheim unter Teck auch am Pauschenpferd und Sprung für die KTV an den Start gehen.

Plus Kunstturnen 2. Bundesliga: Mit der KTV Ries und dem VfL Kirchheim unter Teck treffen an diesem Samstag die aktuell besten Mannschaften der Liga aufeinander.

Von Thomas Frisch

Im Rieser Sportpark messen an diesem Samstag, 15. Oktober, die beiden besten Mannschaften der 2. Bundesliga Süd ihre Kräfte. Zu Gast in Nördlingen ist der VfL Kirchheim unter Teck, welcher aktuell punktgleich mit der KTV Ries den ersten Rang der Tabelle belegt. Los geht es um 18 Uhr in der Hermann-Keßler-Halle im Rieser Sportpark.

