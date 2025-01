Nördlingens Turnerinnen gelingt sensationeller Aufstieg in die Regionalliga

Die 1. Damenmannschaft der Leistungsturnabteilung des TSV Nördlingen hat Vereinsgeschichte geschrieben: Mit einer beeindruckenden Mannschaftsleistung sicherten sich die Turnerinnen den Aufstieg in die Regionalliga und krönten damit eine ohnehin erfolgreiche Saison. Doch erst ein Anruf der Deutschen Turnliga lässt das Team in Jubel ausbrechen.

Da man als Bayerischer Mannschaftsmeister und Tabellenerster der höchsten Bayerischen Turnliga nicht automatisch aufsteigt, musste ein Relegationswettkampf geturnt werden. Insgesamt 13 Mannschaften aus ganz Deutschland kämpften im hessischen Heusenstamm um die zwei begehrten Aufstiegsplätze. Hoch motiviert starteten Alisa Graf, Mona Nowatschek, Selina Laur, Mia Beltz, Marie Strauß und Caroline Sens in den Wettkampf. Doch schon nach dem ersten Gerät, dem Schwebebalken, schwanden die Hoffnungen. Zu viele Absteiger sorgten für ein Geräteergebnis von nur 37,55 Punkten. Trotz dieses Rückschlags kämpfte die Mannschaft weiter.

Turnerinnen des TSV Nördlingen starten am Balken schwach in den Wettkampf

Am Boden präsentierten alle Turnerinnen starke Übungen, wobei besonders die beiden Youngster Sens und Strauß die Kampfrichter mit akrobatischen Höchstschwierigkeiten überzeugten. Gewohnt zuverlässig lieferten die Nördlingerinnen dann an ihrem Paradegerät ab: dem Sprung. Vier perfekt gestandene Tsukahara-Sprünge bescherten das beste Sprungergebnis aller teilnehmenden Mannschaften. Am letzten Gerät, dem Stufenbarren, mobilisierten die Turnerinnen noch einmal alle Kräfte. Mit vier durchgeturnten Übungen beendete das Team den Wettkampf.

Trotz des Balkendesasters reichte es im Endklassement noch für den dritten Platz. Den ersten Platz belegte Chemnitz-Altendorf mit 175,9 Punkten, vor Leonberg-Eltingen (166,55). Der dritte Platz ist besonders bemerkenswert, da sich Chemnitz mit einer österreichischen Nationalmannschaftsturnerin verstärkt hatte und am Balken mindestens vier bis fünf Punkte verloren gingen. Dennoch überwog zunächst die Enttäuschung, da man den direkten Aufstieg um lediglich 0,15 Punkte verpasst hatte.

TSV Nördlingen turnt als eine von drei bayerischen Mannschaften in der Regionalliga

Somit blieb noch der Funke Hoffnung, dass man als drittplatzierte Mannschaft doch noch aufrücken könnte, falls ein Verein aus der Regionalliga Süd oder Nord seine Mannschaft zurückzieht. Als sich dann die Deutsche Turnliga bei Trainerin Diana Nowatschek meldete, gab es im TSV-Lager kein Halten mehr: Die Sensation war perfekt. Der TSV Nördlingen turnt im Jahr 2025 in der Regionalliga. Zudem sind noch zwei weitere TSV-Mannschaften in der Bayerischen Turnliga vertreten.

Dass fünf Aufstiege in Folge kein Zufall sind, darüber sind sich die Verantwortlichen einig. Auf kontinuierliche und akribische Nachwuchsarbeit, talentierte und motivierte Turnerinnen, engagierte Trainerinnen, unzählige Trainingsstunden, Teamgeist und gute Trainingsbedingungen führt man beim TSV die großartigen Erfolge der Leistungsturnabteilung zurück. (AZ)