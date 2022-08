Nördlingen

U15 des TSV Nördlingen startet im September

Plus Wegen des Stadtmauerfests muss das erste Heimspiel getauscht werden. Personell hat sich einiges verändert.

Von Klaus Jais

In ihre dritte Saison in der Bayernliga geht die U15 des TSV Nördlingen, zugleich die klassenhöchste Jugendfußballmannschaft im Landkreis Donau-Ries. Am ersten Spieltag am Sonntag, den 11. September, ist der FV Illertissen der Gegner. Wegen des Stadtmauerfests wird in Nördlingen kein Spiel möglich sein, ein Tausch des Heimrechts wurde seitens des TSV in die Wege geleitet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

