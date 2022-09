U17 spielt zum Auftakt nur Remis

Plus Sechs Tore, aber keinen Sieger bringt das Duell zwischen der TSV-U17 und Schwaben Augsburg hervor.Welches Saisonziel der neue Trainer Florian Pfeilmeier ausgerufen hat.

Mit einem 3:3-Unentschieden kehrten die Fußball-U17-Junioren des TSV Nördlingen von ihrem ersten Punktspiel bei der U16 des TSV Schwaben Augsburg zurück. „Wir haben nicht das abgerufen, was an Leistungsvermögen vorhanden ist“, sagte ein unzufriedener Trainer Florian Pfeilmeier.